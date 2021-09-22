Участник первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной Илья Рыбальченко заявил на всю страну о своей полигамии
Так, 33-летний киевский бизнесмен, блогер и спортсмен Рыбальченко, получив отворот-поворот от актрисы Мишиной, решил возобновить свои прежние отношения с 25-летней девушкой по имени Алена, с которой был вместе около трех лет.
Парочка взяла тайм-аут за три месяца до участия Ильи в "Холостячке". Вылетев из шоу, он решил вернуться к бывшей, правда ссоры и недопонимание продолжились. Поэтому Илья с Аленой пришли на новый проект - "Эксы", где пары пытаются решать свои проблемы в отношениях, вынося сор из избы на публику.
По словам Рыбальченко, он относился к отношениям с Аленой, как к интрижке. Бывший участник "Холостячки" заявил, что полигамен, но ради девушки будет стараться измениться.
Пугачева забралась на велосипед ради известного композитора: «Я просто обязана поехать»
Ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке: "Такой состоятельный мужчина"
Найдено тело звезды комедийных фильмов, детали таинственной трагедии: "Мы теряем великих"
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
"Что я могу поделать? В моей жизни не было женщины, которой я не изменял. Я вот такой полигамный, женщины хотят меня", - признался Илья.
"Я устала, у меня нервные срывы, я постоянно плачу", - делилась своими эмоциями в первом выпуске "Эксов" Алена.
"Если любовь больна, то ее можно излечить", - подытожил Рыбальченко, добавив, что этот проект должен расставить все точки над «і»: либо они найдут компромиссы, либо закончат отношения.
Напомним, раскрыты дата и время премьеры нового сезона "Эксов" с Педаном и Ежовой: "Дождались"
Как сообщала Politeka, участники нового сезона "Эксы" передрались между собой, Педан срочно вмешался: "Успокоились!"
Также Politeka писала, что участница шоу "Эксы" позволила себе лишнее с незнакомым мужчиной, у Педана отпала челюсть: "Так стыдно"