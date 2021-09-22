Участник первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной Илья Рыбальченко заявил на всю страну о своей полигамии

Так, 33-летний киевский бизнесмен, блогер и спортсмен Рыбальченко, получив отворот-поворот от актрисы Мишиной, решил возобновить свои прежние отношения с 25-летней девушкой по имени Алена, с которой был вместе около трех лет.

Парочка взяла тайм-аут за три месяца до участия Ильи в "Холостячке". Вылетев из шоу, он решил вернуться к бывшей, правда ссоры и недопонимание продолжились. Поэтому Илья с Аленой пришли на новый проект - "Эксы", где пары пытаются решать свои проблемы в отношениях, вынося сор из избы на публику.

По словам Рыбальченко, он относился к отношениям с Аленой, как к интрижке. Бывший участник "Холостячки" заявил, что полигамен, но ради девушки будет стараться измениться.

"Что я могу поделать? В моей жизни не было женщины, которой я не изменял. Я вот такой полигамный, женщины хотят меня", - признался Илья.

"Я устала, у меня нервные срывы, я постоянно плачу", - делилась своими эмоциями в первом выпуске "Эксов" Алена.

"Если любовь больна, то ее можно излечить", - подытожил Рыбальченко, добавив, что этот проект должен расставить все точки над «і»: либо они найдут компромиссы, либо закончат отношения.

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