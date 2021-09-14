Стала известна дата и время премьеры нового сезона реалити-шоу «Эксы» с Александром Педаном и Натальей Ежовой

Как сообщается на странице «Нового канала» в Инстаграм, премьера третьего сезона популярного шоу состоится уже сегодня. Об этом пишет Politeka.net.

«Юхуу, дождались! Премьера «Эксы-3» - уже сегодня! Александр Педан и Наталья Ежова уже готовы к первой вечеринке и встречес Эксам в 19:00», - говорится в публикации.

На фото можно увидеть ведущих, которые позируют под открытым небом в стильных костюмах.

Украинцы тут же отреагировали на эту новость.

«Как же я жду) так волнительно и интересно увидеть», «Ура», «Очень жду», «Наконец-то!!», «Супер», «Огонь», «интересно что на этот раз», - пишут поклонники шоу в комментариях.

Реалити-шоу «Эксы» посвящено отношениям и правилам жизни. Ранее создатели сообщали, что главной темой нового сезона проекта станут «страхи новых отношений». Также подчеркивалось, что в третьем сезоне участников ждет большое количество экстремальных испытаний.

Рассказывая о новом сезоне шоу, его ведущий Александр Педан подчеркнул, что пары участников действительно смогли удивить их с Натальей Ежовой еще в первом эпизоде.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула идеальной фигурой в роскошном наряде под ручку с Педаном.

Как сообщала Politeka, Педан засмотрелся на звезду "Х-фактора" Трегубову в кружевах, кадры.

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