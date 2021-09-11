Украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", впечатлила видом в кружевах

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только успешная телеведущая, но еще и актриса кино. Красотка показала, как вместе с Александром Педаном и другими смотрела фильм, где снималась сама. Кадры Трегубова разместила у себя в Инстаграм.

На кадрах, Даша, Александр и другие стояли в комнате, смотря фильм на плазменном экране. Там Трегубова стояла в плаще, который сбросила перед мужчиной, оставшись только в кружевном белье и чулках на бретельках. Педан бурно отреагировал на этот момент.

"Даша, давай. Вау, что лысый, съел? Не, мы тут снимаем, как Даша снимает себя, как она снималась в кино", - сказал Александр.

"С Днем украинского кино. Обожаю и готова ради него на все. Готовилась к открытию Первого Хмельницкого кинофестиваля вместе с Александром Педаном, Артемом Калюбаевым, Денисом, Мариной Кудерчук, и вдруг на ТВ моя любимая пикантная сцена с проекта "Аквамарин". Михаил Кучуюк, все спрашивали, это ли продолжение ***", - написала Даша.

Фанаты посмотрели видео более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Круто, поздравляю", ""Красивая сцена и вы такие соблазнительные, Даша", "Сногсшибательная красотка", "Очень крутая сцена", "Поздравляю, крутые люди делают крутое кино".

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