Украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в новом горячем образе
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только телеведущая, но и успешная актриса, которая даже играла в театре. А еще звезда ведет Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. Красотка не стесняется себя показать, устраивая пикантные фотосессии.
Этот раз не стал исключением, ведь Даша появилась без одежды и белья. Красотка стояла перед зеркалом, прикрываясь пальто. Девушку не смущало, что в отражении можно увидеть ягодицы, которые оказались совсем не прикрыты.
"Моя подруга говорит, что я ленивая ж… и давно ничего не пишу в инстаграм. Мне есть чем оправдаться, честно)) И да, обещаю на днях новые прекрасные стихи в Даша читает. А пока - прекрасные высокохудожественные фото", - написала Даша.
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Фанаты, включаяя сына Софии Ротару, поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ох", "Как я ждала", "И правда высокохудожественное", "Дар от ветра-свобода,мечта. Дар от Солнца-любить бесконечно. В небесах родилась красота, Воплощенная в женщине вечно", "Шикарная! Браво! Очень стильно и красиво! Молодец! Очень смело", "Как пережить такую красоту".
Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" напомнила о себе пикантным фото в купальнике
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