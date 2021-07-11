Известная украинская телеведущая и звезда «Х-Фактора» Даша Трегубова показала мечтательный образ в розовом платье для воскресного вечера

Трегубову многие украинцы знают, как актрису кино и театра, а также талантливую ведущую. В свою очередь, знаменитость продолжает радовать поклонников не только своими появлениями на экранах, но и регулярными публикациями в соцсетях. Как пишет Politeka.net, на этот раз Трегубова поделилась новыми фото в Инстаграм.

На снимках ведущая показала себя в романтичном образе, который идеально подошел для воскресного вечера. На ней была нежно-розовая легкая юбка с необычным декором, тонкая голубая рубашка, беспечно завязанная на животе, а также босоножки, украшенные пухом, на высоком каблуке.

На снимке можно заметить, какой бледной выглядит кожа ведущей, несмотря на самый разгар лета.

«Розовое настроение) Как ваш вечер воскресенья?», - подписала фото Трегубова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Прекрасная», «Вы очень красивая», «Хороша», «Даш, загорать пора уже, лето проходит», «Красавица», - пишут люди.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" в ярком мини устроила дефиле прямо на улице.

Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-Фактора" в легком платье показала летнее настроение.

Также Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова попала в беду и осталась без денег.