Ведущая до сих пор не может отойти от пережитого

С популярной телеведущей и актрисой Дарьей Трегубовой произошли неприятные события

Как передает Politeka.net, историей звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

Жизнь известной артистки наполнена яркими событиями и съёмками, но на этот раз с Дарьей произошла история не из приятных.

"Заметила, что полнолуние действительно влияет на концентрацию всякой фигни. Люди нервные и тревожные, аварий больше, на моих глазах машина сбила котёнка (и я до сих пор не могу в себя прийти)", - рассказала артистка.

Также она сообщила, что на этом ее неудачи не закончились.

"Вдобавок минуту назад Приват снял с меня повторно сумму за билеты, которые я уже оплатила в полнолуние", - поделилась Трегубова.

Поклонникам оставалось лишь посочувствовать Дарьи.

"Неприятно, конечно. Особенно с котёнком на дороге. Пусть эти негативные события уйдут вместе с полнолунием!", "Даа не сплю (тоже состояние эмоциональное очень ! (( да влияет очень слабость и нет желание что-то делать вообще ! Просто хочется лечь звездой на море и что б никто не трогал", "Теперь они должны вернуть вам в двойном размере за ущерб. Так сказать, весело очень", - писали в комментариях под постом.