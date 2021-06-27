С популярной телеведущей и актрисой Дарьей Трегубовой произошли неприятные события
Как передает Politeka.net, историей звезда поделилась на своей страничке в Instagram.
Жизнь известной артистки наполнена яркими событиями и съёмками, но на этот раз с Дарьей произошла история не из приятных.
"Заметила, что полнолуние действительно влияет на концентрацию всякой фигни. Люди нервные и тревожные, аварий больше, на моих глазах машина сбила котёнка (и я до сих пор не могу в себя прийти)", - рассказала артистка.
"Вдобавок минуту назад Приват снял с меня повторно сумму за билеты, которые я уже оплатила в полнолуние", - поделилась Трегубова.
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Поклонникам оставалось лишь посочувствовать Дарьи.
"Неприятно, конечно. Особенно с котёнком на дороге. Пусть эти негативные события уйдут вместе с полнолунием!", "Даа не сплю (тоже состояние эмоциональное очень ! (( да влияет очень слабость и нет желание что-то делать вообще ! Просто хочется лечь звездой на море и что б никто не трогал", "Теперь они должны вернуть вам в двойном размере за ущерб. Так сказать, весело очень", - писали в комментариях под постом.
Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".
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