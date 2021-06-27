Популярная отечественная ведущая на ТВ Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является знаменнитой отечественной ведущей на ТВ и актрисой. Красотка также любит читать стихи и делится своим творчеством в социальных сетях, где за звездой следят десятки тысяч людей.
В этот раз Дарья решила показать, как отдыхает в легком платье на улице, надев шляпу и очки. Красотка повернулась лицом к камере и улыбнулась, пока ее снимали. На втором кадре девушку снимали с другого ракурса. На последнем фото Трегубова даже добавила анимацию солнышка.
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Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Замечательная женщина! Потрясающая красота и талант!".
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