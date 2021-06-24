Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактор", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является популярной украинской телеведущей и актрисой. Красотка также любит записывать стихи, а еще активно ведет социальные сети, где часто показывает провокационные образы.

Этот раз не стал исключением, ведь красотка позировала в кофте на видео. Красотка спустила наряд с плеч, намекая на отсутствие белья. Фотосессия в итоге оказалась довольно соблазнительной.

"Помните, я рассказывала о социальном проекте, в котором я приняла участие, чтобы напомнить о том, как важно проводить диагностику своей кожи хотя бы раз в год?

Суть проекта в том, что все желающие бесплатно могут пройти проверку родинок у дерматологов", - написала Даша Трегубова.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасная инициатива", "Даша, какой крутой проект", "Шикарно", "Очень красивая", "Суперская инициатива".

Сообщалось, что популярная телеведущая и актриса Дарья Трегубова с коллегами отправилась в тур по Хмельницкой области.

В этот раз Дарья Трегубова поделилась кадрами своего тура с коллегами. Звезда была в белой рубашке и джинсах, завершили ее образ стильные аксессуары.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" устроила прием солнечных ванн в ярком купальнике

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