Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала, как проходила интересная съемка

Как пишет Politeka.net, телеведущая и актриса Даша Трегубова активно развивает социальные сети, где за красоткой следят десятки тысяч украинцев. Красотка на днях опубликовала фото топлес, прикрывшись только цветами, и оно понравилось фанатам. Поэтому Даша решила показать, как проходила фотосессия.

На кадрах, которые Трегубова оставила в Инстаграм, красотка была в одних джинсах. Так как белья на девушке не было, Даше пришлось прикрывать самое пикантное пионами.

"Получила от вас много комплиментов моему фото с пионами. Так что показываю бекстейдж нашей съемки", - написала красотка в публикации.

Фанаты сразу кинулись комментировать публикацию:

"Боже, какая прекрасная", "Волшебная", "Какая Вы красивая! Смотреть - не насмотреться!", "Красотка, наш замечательный цветочек, фото, браво", "Просто бомба", "Побежала искать пионы", "Без цветов было бы еще интересней".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова показала себя на съемках с подружкой.

В этот раз Даша решила поделиться радостью - к ней приехала подружка Диана Дорожкина.

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