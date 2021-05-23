Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на красной дорожке

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова стала очень популярной телеведущей и успела заняться множеством интересных проектов. Красотка также успела построить карьеру успешной актрисы, а еще обожает радовать фанатов чтением поэзии. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делиться с пользователями своим творчеством.

В этот раз "сногсшибательная красотка" Даша опубликовала фото, где позировала в красном платье с большим вырезом. Девушка стояла на красной дорожке, выставив одну ножку. Так как красотку снимали снизу, можно легко оценить стройность ножек, ведь платье задувало ветром. Как можно понять, Трегубова находилась на церемонии "Человек года", где ей нужно было вручить несколько наград.

"Нога от Екатерины", - написала звезда под фотографией.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова впечатлила новым нарядом.

На свежем видео, которое звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала в красном платье с глубоким декольте. Блондинка покрутилась перед камерой, приковав все взгляды к вырезу.

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