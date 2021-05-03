Известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая вела популярное шоу «Х-Фактор», показала свой новый образ

Белокурая звезда показала, как готовится к своей новой роли, опубликовав свежие фото в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем».

Судя по фото, она будет молодой женщиной, которой не чужда любовь к моде и стилю. Так, Трегубова позирует в черном наряде с тонкими лямками, а вокруг ее головы замотан модные яркий платок. Волосы актрисы уложены красивыми плавными локонами, а ее образ дополняет освежающий макияж в натуральных тонах.

«Мой новый персонаж - Валерия. Welcome», - подписала снимки актриса.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Красотка!», «Красиво Даша!», «Невероятно красивая», «Красота - страшная сила! Люблю Вас. Вы идеал!», «Шикарная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Трегубова опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм. Она позировала в платке, который накинула на голову. Лицо женщины прикрывали солнцезащитные очки. Белокурые кудри аккуратно обрамляли лицо, делая образ Трегубовой очень женственным.

В комментариях отметили, что актриса похожа на Мэрилин Монро.

Напомним, ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву: "Новая реальность".

Как сообщала Politeka, 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" похвасталась изящной фигурой в строгих платьях: "Два черных, но...".

Также Politeka писала, что Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро: «Мэрилин, ты жива!».