Популярная телеведущая Дарья Трегубова показала яркие кадры со съемок фильма

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова в свое время стала одной из самых ярких ведущий шоу "Х-фактор", также она снялась во множестве фильмов и вела огромное количество телепередач. Красотка активный пользователь Instagram, где часто делится с поклонниками результатами ярких фотосессий. Так, недавно звезда показала фанатам фотографии со съемок проекта "Елена и Капитан".

На снимках Даша запечатлена в разны образах и локациях, и на большинстве из них она позирует без макияжа. По словам артистки, именно это стало для нее неожиданным испытанием во время этих съемок.

"Мы феерично (под проливным ливнем) закончили съёмки проекта "Елена и Капитан". Проект очень душевный и с приятной долей экшена. Мою героиню пытались убить, похищали, она тонула и скрывалась от преследователей в лесах (а это значит, что половину фильма я в кадре без мейка, прически и в мужской одежде – что стало самым неожиданным испытанием)", - поделилась Трегубова в подписи к фотографиям.

Поклонники в восторге от новых фото актрисы и телезвезды, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации: "Фотографии очень хорошие!", "Красотка!", "Девушка, вы как всегда на высоте", "Осталось только дождаться и потом наслаждаться этим прекрасным проектом. Даша – невероятная! Восхищаюсь", "Вам идёт не только клетчатая рубашка. Очаровательная, просто огонь".

Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".

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