Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, звезда "Х-Фактора" Даша Трегубова является не только успешной телеведущей, но и актрисой. Красотка даже играла в театре, а еще любит читать стихи, радуя десятки тысяч фанатов в Инстаграм.

В этот раз Даша решила показать, как релаксирует на пляже. Красотка в красном купальнике лежала у моря, задрав ноги вверх. Трегубова повернула голову в сторону камеры, улыбнувшись для снимка. Как можно понять, Даша отправилась к Черному морю в Одессу.

На втором фото Даша уже сидела, а не лежала. Красотка согнула ножку, чуть-чуть добавив игривости кадру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Лучшая".

Сообщалось, что популярная телеведущая и актриса Дарья Трегубова с коллегами отправилась в тур по Хмельницкой области.

В этот раз Дарья Трегубова поделилась кадрами своего тура с коллегами. Звезда была в белой рубашке и джинсах, завершили ее образ стильные аксессуары.

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