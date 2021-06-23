Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, звезда "Х-Фактора" Даша Трегубова является не только успешной телеведущей, но и актрисой. Красотка даже играла в театре, а еще любит читать стихи, радуя десятки тысяч фанатов в Инстаграм.
В этот раз Даша решила показать, как релаксирует на пляже. Красотка в красном купальнике лежала у моря, задрав ноги вверх. Трегубова повернула голову в сторону камеры, улыбнувшись для снимка. Как можно понять, Даша отправилась к Черному морю в Одессу.
На втором фото Даша уже сидела, а не лежала. Красотка согнула ножку, чуть-чуть добавив игривости кадру.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Лучшая".
Сообщалось, что популярная телеведущая и актриса Дарья Трегубова с коллегами отправилась в тур по Хмельницкой области.
В этот раз Дарья Трегубова поделилась кадрами своего тура с коллегами. Звезда была в белой рубашке и джинсах, завершили ее образ стильные аксессуары.
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