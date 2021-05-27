Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на студии

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только востребованная телеведущая, но и актриса театра и кино. Девушка активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством, а также читает стихи, радуя фанатов интересным контентом.

В этот раз Даша решила поделиться радостью - к ней приехала подружка Диана Дорожкина - известный модельер. Девушки решили вместе посетить фотостудию, устроив себе совместные съемки. На коротком видео Трегубова вместе с подружкой танцевали и развлекались, наслаждаясь долгожданной встречей.

"Когда-то давно мы познакомились на съемках - я была у Дианы в гостях, и она угощала меня собственноручно приготовленным черешневым вареньем (и это реально было очень вкусное варенье, Диана прекрасно готовит!) С тех пор мы дружим с этой роскошной брюнеткой, меня восхищает ее красота, благородство, талант, чувство юмора и невероятная доброта. Диана Дорожкина, прилетай почаще", - написала Даша.

Фанаты сразу начали засыпать девушек комплиментами:

"Милые леди", "Классные красотки", "Люблю".

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" в красном платье засверкала на "Человеке года"

А еще Politeka писала, что Трегубова из «Х-Фактора» вся в красном приковала взгляды к бездонному декольте

Также Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" поделилась кадрами рабочего процесса, украинцы оценили



