Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на студии
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не только востребованная телеведущая, но и актриса театра и кино. Девушка активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством, а также читает стихи, радуя фанатов интересным контентом.
В этот раз Даша решила поделиться радостью - к ней приехала подружка Диана Дорожкина - известный модельер. Девушки решили вместе посетить фотостудию, устроив себе совместные съемки. На коротком видео Трегубова вместе с подружкой танцевали и развлекались, наслаждаясь долгожданной встречей.
"Когда-то давно мы познакомились на съемках - я была у Дианы в гостях, и она угощала меня собственноручно приготовленным черешневым вареньем (и это реально было очень вкусное варенье, Диана прекрасно готовит!) С тех пор мы дружим с этой роскошной брюнеткой, меня восхищает ее красота, благородство, талант, чувство юмора и невероятная доброта. Диана Дорожкина, прилетай почаще", - написала Даша.
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