Популярная телеведущая и актриса Дарья Трегубова с коллегами отправилась в тур по Хмельницкой области
Жизнь известной артистки наполнена различными съемками, а также она уделяет время и отдыху, сообщает Politeka.net.
В этот раз Дарья Трегубова поделилась кадрами своего тура с коллегами. Звезда была в белой рубашке и джинсах, завершили ее образ стильные аксессуары.
"Наш #кинотур по Хмельницкой области. За два дня увидели замечательно сохранившиеся исторические локации (дворец Орловских в Малиевцах, усадьбу Чечеля в Самчиках, Меджибожскую крепость, мистическую Бакоту), всеми любимый Каменец-Подольский, уютный Хмельницкий (центральная пешеходная улица которого очень похожа на Дерибасовскую), и, конечно же, невероятной красоты природу - водопады, озера, леса, скалы и роскошный Днестр. Кинокомиссия Хмельницкого готовит каталог локаций и готовится принимать киногруппы. А Хмельницкий готовится к кинофестивалю в сентябре!", - написала артистка.
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Почти за час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Какая красота! Моя мамуля - родом из Хмельницкой области, так, что этим космосом я любовалась с детства😂🔥", " Я в восторге! И для туризма и для кино - локация потрясающая", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Дарья Трегубова стала одной из самых ярких ведущих шоу "Х-фактор". Сейчас на страницу звезды подписаны 111 тысяч людей.
Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".
Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» без капли скромности задрала платье, заманив в оковы ночи: "Мисс Вселенная!".
Также Politeka писала, Звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео: "Балуете нас".