Популярная телеведущая и актриса Дарья Трегубова с коллегами отправилась в тур по Хмельницкой области

Жизнь известной артистки наполнена различными съемками, а также она уделяет время и отдыху, сообщает Politeka.net.

В этот раз Дарья Трегубова поделилась кадрами своего тура с коллегами. Звезда была в белой рубашке и джинсах, завершили ее образ стильные аксессуары.

"Наш #кинотур по Хмельницкой области. За два дня увидели замечательно сохранившиеся исторические локации (дворец Орловских в Малиевцах, усадьбу Чечеля в Самчиках, Меджибожскую крепость, мистическую Бакоту), всеми любимый Каменец-Подольский, уютный Хмельницкий (центральная пешеходная улица которого очень похожа на Дерибасовскую), и, конечно же, невероятной красоты природу - водопады, озера, леса, скалы и роскошный Днестр. Кинокомиссия Хмельницкого готовит каталог локаций и готовится принимать киногруппы. А Хмельницкий готовится к кинофестивалю в сентябре!", - написала артистка.

Почти за час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Какая красота! Моя мамуля - родом из Хмельницкой области, так, что этим космосом я любовалась с детства😂🔥", " Я в восторге! И для туризма и для кино - локация потрясающая", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Дарья Трегубова стала одной из самых ярких ведущих шоу "Х-фактор". Сейчас на страницу звезды подписаны 111 тысяч людей.

Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами: "Не все уснут".

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» без капли скромности задрала платье, заманив в оковы ночи: "Мисс Вселенная!".

Также Politeka писала, Звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео: "Балуете нас".