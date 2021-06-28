Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является популярной украинской телеведущей. Красотка также играет в кино и театре, восхищая украинцев своими талантами. Не забывает Даша и о социальных сетях, делясь интересным контентом.

На новых кадрах Даша появилась в зеленом мини. Красотка прошлась по дороге, радуя роскошными ножками украинцев. Еще на одном фото Трегубова была уже в студии "Хто зверху?".

"Обожаю игры)) мне кажется нет ни одного телевизионного игрового шоу, в которое меня не пригласили.

#хто зверху на @novy_channel - одно из любимых. Во-первых, ведущие - Леся и Серёжа жгут (а сколько остается за кадром!), во-вторых, в команде играть всегда весело и азарт повышается. Ну и, в-третьих, там всегда есть конкурсы на эрудицию и интеллект, и я включаюсь!)", - написала Даша.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Горячая девушка", "Какая милая девушка", "О женской красоте слогают оды. Она пленит сильнейших из мужчин. Она творение самой природы. И выше, самых больших величин", "Ох, горячая штучка".

Напомним, звезда "Х-фактора" Трегубова попала в беду и осталась без денег

А еще Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" с помощью пикантной фотосессии привлекла внимание украинцев

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" устроила прием солнечных ванн в ярком купальнике



