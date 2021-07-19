Украинская ведущая на ТВ Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является популярной украинской телеведущей. Красотка вела множество проектов на ТВ, а также снималась в кино и даже играла в театре. А еще девушка обожает обожает читать стихи, делясь своими записями с фанатами. Не забывает Даша и об Инстаграм, где публикует самое интересное со своей жизни.

На новом фото Даша показалась в купальнике, сидя у моря. Красотка выставила ножки, впечатляя своей фигуркой. Но внимание привлекает другое, ведь у Трегубовой темные волосы, а сейчас телеведущая блондинка.

"Помните меня с этим цветом волос. 2019 год", - написала Даша под фотографией в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комплименты под постом Даши в Инстаграм. Все потому, что красотка оставила снимок в сторис, где нет подобных возможностей для взаимодействия.

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