Украинская ведущая на ТВ Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала нежный образ на Одесском киновестивале

Даша Трегубова успела прославиться в качестве телеведущей и не раз принимала участие в различных проектах, звезда также успела попробовать себя в роли актрисы и даже играла в театре.

Вчера состоялось торжественное открытие Одесского международного кинофестиваля. Актриса Даша Трегубова, присутствующая на мероприятии, было одной из немногих, кто надел на дорожку платье не украинского дизайнера. На Даше наряд люксового итальянского бренда Giambattista.

«Торжественно и очень радостно открыли 12-й Одесский международный кинофестиваль. Очень рада была увидеться с коллегами и просто приятными людьми)) На мне платье giambattistavalliparis изумительно подобранное в rentabrand 🌺» - написала Даша под кадрами со своим образом.

Поклонники тут же отреагировали на представленные снимки: «Самая красивая😍; Богиня! 😍; словно фея из сказок; ❤️ красивейшая!!!; вы очень красивая😍; Очень красивая 🥰; роскошное платье красотка🙏».

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