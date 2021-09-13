Известная украинская ведущая Даша Трегубова показала роскошный образ, в котором вышла в свет со своим коллегой Александром Педаном
Трегубова полюбилась многим украинцам, когда стала ведущей «Х-Фактора». Впрочем, помимо этого знаменитость вела и другие проекты, а также успела прославиться как талантливая актриса театра и кино.
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Трегубова поделилась новым постом, в котором рассказала о важном для нее событии.
«Наконец могу показать и рассказать о главном событии этого уик-энда - Первый Хмельницкий кинофестиваль… Итак, фото с церемонии открытия фестиваля в невероятной Каменец-Подольской крепости. Виды такие, что дух захватывает! Хмельнитчина действительно может стать одной из ведущих кинолокаций нашей страны - здесь есть все) Со мной прекрасный Александр Педан», - написала знаменитость.
На фото она действительно позирует под ручку с известным ведущим.
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Для этого события Даша выбрала роскошное черное платье с открытыми плечами и плотным корсетом, который идеально подчеркнул ее формы.
Поклонники Трегубовой бурно отреагировали на ее пост.
«Красивая и изысканная», «Классные такие», «Шикарная», «Даша, вы очень изысканная, красивая и невероятно талантливая», - пишут люди.
Напомним, Педан засмотрелся на звезду "Х-фактора" Трегубову в кружевах, кадры.
Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-Фактора" в ярком купальнике сверкнула пятой точкой на яхте.
Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" в платье с открытым верхом потрясла публику в Одессе.