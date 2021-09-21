Участники нового сезона реалити про отношения «Эксы», ведущими которого являются шоумен Александр Педан и психолог Наталья Ежова, со старта начали поражать своими выходками

На YouTube появилось видео с анонсом второго выпуска (премьера состоялась, напомним, 14 сентября), в котором Педан с Ежовой устраивают разбор полетов одной из участниц, передает Politeka.net.

Так, Августин Козанчук и Анна Сулима пришли на проект, дабы испытать свои отношения на прочность, а также за главным призом в 100 000 гривен. Однако, кажется, дальнейшая судьба парочки на проекте под вопросом.

Аня провалила испытание, начав фамильярно вести себя с абсолютно незнакомым мужчиной. Более того, девушка выпила с ним и позволила сделать себе массаж. Весь процесс засняла скрытая камера, а видео посмотрели все участники, включая ее бойфренда.

"О боже мой, мне классно... И Ванечка - фантастика! У тебя очень большие и сильные руки!", - восклицала на кадрах участница.

У Педана едва не отпала челюсть от поведения девушки.

"Аня, когда выпьет становится невменяемой и от нее можно ожидать, чего угодно", - прокомментировал случившееся ее парень Августин Козанчук.

Сулима, которая посмотрела на себя со стороны, призналась, что жалеет о своем поведении.

"Мне так стало стыдно", - заявила она.

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