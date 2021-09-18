Известный телеведущий Александр Педан остался под впечателнием от слов Святослава Вакарчука из "Океан Эльзы"

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

На этот раз телеведущий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александр слушает песню групп "Океан Эльзы" и "Один в каное" и наслаждается музыкой.

Просто крутецкая новая песня "Океан Эльзы" и "Один в каное" - "Город весны" про Львов. - поделился Александр

"И знаете, даже если не был во Львове, то благодаря этой песне его можно полюбить. Просто супер! Такая красивая, рекомендую!, - посоветовал телеведущий.

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