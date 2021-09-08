Музыкант Святослав Вакарчук порадовал поклонников неожиданной коллаборацией

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист удивил фолловеров анонсом необычной коллаборации, премьера которой вот-вот состоится.

Оказалось, что группа "Океан Эльзы" записала совместный трек " Місто весни" с еще одно известной группой "Один в каное". В своем микроблоге Вакарчук опубликовал необычный постер премьеры с подробностями о новом хите.

В подписи к публикации Святослав написал: "ПРЕМЬЕРА! Океан Эльзы & Один в каноэ – Місто весни. 8.09 в 20:00 на канале OE YouTube (ссылка в профиле). 9.09 на всех цифровых платформах и всеукраинская радиопремьера".

Надо сказать, что поклонники в восторге от грядущей премьеры, многие ждали от Вакарчука и "Океана Эльзы" чего-то подобного. В комментариях начал бурно обсуждать будущий хит: "Ждала всю жизнь такую коллабу", "Вот это крутая коллаборация", "Жду с нетерпением", "Супер, жду", "Вау. Представляю и уже трепещет где-то внутри. Вот это комбинация", "Чудесные новости", "Вау, это действительно круто. Ира и Слава – такое сочетание действительно стоит внимания".

Напомним, музыкант Святослав Вакарчук после рождения сына собрал всю группу "Океан Эльзы" в одном месте, повод важный: "Снова…".

Как сообщала Politeka, фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук показал неожиданное фото со встречи выпускников своего университета: "Было очень круто".

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