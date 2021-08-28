Известный музыкант Святослав Вакарчук собрал всю группу "Океан Эльзы" вместе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант Святослав Вакарчук, у которого как оказалось недавно родился сын Иван, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист выложил в сеть немного мрачное фото, на котором показал участников своей группы "Океан Эльзы", солистом которой был сам.

Как оказалось, Святослав собрал всех парней из своего коллектива ради выступления на фестивале "Захід Фест". Четверо мужчин и сам фронтмен запечатлены, стоя у павильона, на дверях которого видно табличку с названием их группы, и мило улыбаются в камеру.

В подписи к фотографии Вакарчук коротко написал: "#океанельзи 2004 Знову разом! #західфест". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото на странице музыканта, отмечая, что некоторых участников группы все же не хватает. Так, многие указали, что на фото нет Дмитрия Шурова, который как известно, давно начал сольную карьеру.

Напомним, Вакарчук закружил Тину Кароль в нежном танце, фанаты не теряют надежду: "Такие лапочки".

Как сообщала Politeka, Вакарчук довел до мурашек новым обращением и кадрами: "Не скоро мы услышим их...".

Также Politeka писала, что Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще...".