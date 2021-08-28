Відомий музикант Святослав Вакарчук здивував кадром із зустрічі випускників свого університету

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант і виконавець, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист здивував несподіваним кадром із зустрічі випускників. Схоже, що колишні одногрупники і Слава зустрілися випадково.

На фотографії, яку зробив сам Святослав, він стоїть на передньому плані, а позаду нього невелика група людей – ці чоловіки і жінки колись вчилися з музикантом на фізфаку. Судячи з посмішок на обличчях, зустріч була веселою і завзятою.

У підписі до кадру Вакарчук написав: "Жити минулим – жахливо. Тримати в серці спогади - прекрасно. Вчора провели спонтанну зустріч випускників фізфаку рідного університету. Було дуже круто. Сьогодні зустрінемося ще раз. Де? На фестивалі @zaxidfest_official. А ви йдете?". Шанувальники тут же почали коментувати нове несподіване фото Святослава, засинаючи його компліментами.

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