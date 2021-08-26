Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук недавно впервые стал отцом

На всю Украину прогремела новость о рождении у 46-летнего артиста сына, которого назвали Иваном (в честь отца Святослава - Ивана Вакарчука). Это радостное событие скрывалось за семью печатями, даже, когда поползли слухи, представители певца только подтвердили факт рождения ребенка, но разглашать какие-либо подробности отказались.

Ранее называлась дата появления на свет малыша, 19 августа, которая, в итоге, оказалась неверной.

«Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь. Единственное отметим, что информация о 19 августа, как даты рождения, не соответствует действительности», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Вакарчука в соцсети Фейсбук.

При этом, журналистам удалось раскопать, что Вакарчук рождение сына скрывал три месяца. Малыш, якобы, родился еще в конце мая. Мать ребенка зовут Евгенией, она на семь лет младше Святослава и работает в команде группы "Океан Эльзы".

Отметим, с новой возлюбленной Вакарчук встречается около года. Со своей женой, Лялей Фонаревой, он официально развелся в июне 2021, после 20 лет брака. Общих детей у пары нет.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают личную жизнь Вакарчука. Большинство поздравляет артиста, но есть и те, кто жалеют его первую супругу.

"Поздравляем вас с рождением сыночка 💕"

"Стать родителем, отцом это счастье ❤️! 👏💐"

"С чем тут поздравляют? Стыд и срам! Двадцать лет морочить голову женщине. Даже не женился на ней. Тьфу, гыдота - а Вы с ними жили ?! Знаете кто кому "голову морочил" и какие отношения у них были? - та женщина за 20 лет не родила ему ребенка,хотя своего имеет - Отношения отношениями, но надо иметь искренность сказать человеку, что не любишь ïï до того, как «вдруг» появится ребенок... В смелости правды рыцарство духа, а тут какая-то сплошная ложь..."

Напомним, что Вакарчук раскрыл украинцам свои планы после того, как ушел из политики

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