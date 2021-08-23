Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук после ухода из политики собирается выпустить два альбома

Отметим, что известный музыкант был председателем партии «Голос», но в марте минувшего года перестал ее возглавлять.

А уже через несколько месяцев 11 июня 2020 года объявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины.

Теперь лидер группы «Океан Эльзы» решил посвятить себя полностью творческой деятельности и сосредоточится на музыке. О планах на ближайшее время он поделился изданию «Факты».

По словам Вакарчука, в ближайшие три года у него в планах выпуск двух альбомов.

«Новый альбом "Океану Ельзи" выйдет весной, а еще планируем выпустить пластинку-сюрприз осенью", – сообщил музыкант.



Также он рассказал, что группа планирует гастрольный тур по Украине и за границей.

"Это у нас займет, как всегда, два года. Ну, а дальше мы так или иначе уже будем думать, как отпраздновать 30-летие группы "Океан Ельзи". Если для нации это звучит гордо, то для группы это звучит страшно – что нам так много лет", – признался Святослав Вакарчук.

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