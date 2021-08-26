Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о печальном известии

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является лидером популярного коллектива "Океан Эльзы". Солист активно ведет Инстаграм, где решил поделится с фанатами интересным.

В этот раз Вакарчук решил рассказать о смерти барабанщика Чарли Уотс из группы The Rolling Stones.

"The Rolling Stones всегда были для меня ... примером настоящей «музыкальной дружбы», или, лучше сказать, «музыкального братства». Просуществовав почти 60 !!! лет, вчера они осиротели. Чарли Уотс, неизменный барабанщик группы, скончался. Все когда-то отходят, но в эту новость почему-то не хочется верить вообще.

В 2012 году на О2 Арене в Лондоне на 50-летии группы он играл великолепно. Возможно, лучшее из всех. Я это слышал. Я это помню.

Теперь он ТАМ. Играть с лучшими", - написал Святослав.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Кто-то в небо летит", "Это большая потеря", "Идут легенды", "Вечная память", "Очень жаль", "Добавилась еще одна в звезда на небо. R.I.P".

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