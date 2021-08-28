Известный музыкант Святослав Вакарчук удивил кадром со встречи выпускников своего университета

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант и исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист удивил неожиданным кадром со встречи выпускников. Похоже, что бывшие одногруппники и Слава встретились случайно.

На фотографии, которую сделал сам Святослав, он стоит на переднем плане, а позади него небольшая группа людей – эти мужчины и женщины когда-то учились с музыкантом на физфаке. Судя по улыбкам на лицах, встреча была веселой и задорной.

В подписи к кадру Вакарчук написал: "Жить прошлым – ужасно. Держать в сердце воспоминания – прекрасно. Вчера провели спонтанную встречу выпускников физфака родного университета. Было очень круто. Сегодня встретимся еще раз. Где? На фестивале @zaxidfest_official. А вы идете?". Поклонники тут же принялись комментировать новое неожиданное фото Святослава, засыпая его комплиментами.

Напомним, Вакарчук закружил Тину Кароль в нежном танце, фанаты не теряют надежду: "Такие лапочки".

Как сообщала Politeka, Вакарчук довел до мурашек новым обращением и кадрами: "Не скоро мы услышим их...".

Также Politeka писала, что Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще...".