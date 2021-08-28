Любопытное видео с лидером "Океана Эльзы" Святославом Вакарчуком и певицей Тиной Кароль появилось в Сети

Как известно, оба артиста принимали участие в вокальном шоу "Голос країни". В частности, парочка засветилась вместе в судейском составе 3, 4, 5 и 6 сезонов. Поклонники до сих пор с теплом вспоминают ту магию, которая вспыхнула между Вакарчуком и Кароль.

Так, на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали интересные кадры с медленным танцем Святослава и Тины, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Вакарчук закружил коллегу в танце во время выступления участника Артема Пнатюхи. Тина аж расстаяла от внимания известного артиста.

"~VakarTina~ Я же не одна по ним скучаю? 🤧", - ностальгирует автор поста.

Оказывается, многие фанаты "Голосу країни" все еще надеяться, что Святослав и Тина вернутся в шоу:

"Ваууууу😍"

"Скучамба🖤🤧"

"Скучашки, ты не одна, нас таких много 🤩🥰"

"ВакарТина — любовь!!! Я до сих пор жду и надеюсь, что они вернутся 🥺🤍"

"ура, кто-то ещё делает видосы по вакартине, кроме меня!!! они такие лапочки 🥺 - продвигаем вакартину в массы 🤪♥️"

"такие милые!!! как найти это? это же голос? - голос країни 6 сезон выступление Артёма Пантюха"

"Умиление"

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