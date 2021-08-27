Известный украинский певец Святослав Вакарчук рассказал о выступлении на известном фестивале

Как пишет Politeka.net, 46-летний Святослав Вакарчук, который родом из города Мукачево, получил всеукраинское и международное признание как музыкант, вокалист, лидер рок-группы "Океан Эльзы".

Известный музыкант - активный пользователь соцсетей. В своем Instagram лидер группы "Океан Эльзы" часто делится с поклонниками различными интересными событиями из своей жизни. На этот раз Вакарчук рассказал, что 28 августа они с группой выступят на известном фестивале "ZaxidFest".

"Завтра, 28.08, на @zaxidfest_official закрываем наше фестивальное літо2021", - написал известный музыкант.

Поклонники написали много комментариев и поставили лайки на пост Вакарчука.

"Какие вы крутые 😍 как же хочется на ваш концерт !!", "Мурашки по коже от этих нот ... Как же не скоро мы услышим их в Минске 💔", "Как же хочется услышать в Ровно 💔", " Как же я хочу на ваш концерт!!!", - написали поклонники "Океана Эльзы".

Ранее Politeka писала, что рождение первенца у Вакарчука, когда именно малыш появился на свет и кто его мама: "младше на 7 лет".

Напомним, что Вакарчук после того, как ушел из политики, раскрыл украинцам свои планы: "Это звучит страшно".

A еще Politeka сообщала, что звезда " Голоса страны "и любимица Вакарчука издала новый хит и поразила откровением:" Страшно...".