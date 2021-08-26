Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно вперше став батьком

На всю Україну прогриміла новина про народження у 46-річного артиста сина, якого назвали Іваном (на честь батька Святослава - Івана Вакарчука). Ця радісна подія ховалася за сімома печатками, навіть, коли поповзли чутки, представники співака тільки підтвердили факт народження дитини, але розголошувати будь-які подробиці відмовилися.

Раніше називалася дата появи на світ малюка, 19 серпня, яка, в підсумку, виявилася невірною.

"Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх вирішення і права на приватне життя. Єдине відзначимо, що інформація про 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності", - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Вакарчука у соцмережі Фейсбук.

При цьому, журналістам вдалося розкопати, що Вакарчук народження сина приховував три місяці, пише Zaxid. Малюк, нібито, народився ще в кінці травня. Мати дитини звуть Євгенією, вона на сім років молодше Святослава та працює в команді групи "Океан Ельзи".

Зазначимо, з новою коханою Вакарчук зустрічається близько року. Зі своєю дружиною, Лялею Фонарьовою, він офіційно розлучився в червні 2021, після 20 років шлюбу. Спільних дітей у пари немає.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють особисте життя Вакарчука. Більшість вітає артиста, але є й ті, хто шкодує його першу дружину.

"Вітаємо вас з народженням синочка 💕"

"Стати батьком, батьком це щастя ❤️! 👏💐"

"З чим тут вітають? Сором! Двадцять років морочити голову жінці. Навіть не одружився з нею. Тьху, гидота - а ви з ними жили?! Знаєте хто кому "голову морочив" і які відносини у них були? - та жінка за 20 років не народила йому дитину, хоча свого має - стосунки стосунками, але треба мати щирість сказати людині, що не любиш її до того, як «раптом» з'явиться дитина... У сміливості правди лицарство духу, а тут якась суцільна брехня..."

Нагадаємо, що Вакарчук розкрив українцям свої плани після того, як пішов з політики

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