Учасниця "Голосу країни" та улюблениця Вакарчука Христина Соловій розповіла про свій концерт у Києві

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-сторінці muzvar опублікували інтерв'ю відомої співачки і зірки "Голосу країни" Христини Соловій, в якому вона зробила несподівані зізнання. Виявилося, дівчина дала великий концерт у Києві, а також зізналася, що знялася для журналу Playboy.

За словами Христини, кожен раз, виходячи на сцену до глядачів, вона боїться, що не відбудеться "магія", у неї немає яскравих шоу, а в цій Київській локації не було навіть екрану для транслювання відеоряду.

"Кожен раз я боюся, мені страшно, що у мене не вийде "магія", що щось піде не так. Я ніколи не готую ніякої конферанс, тому що думаю, що це нещиро, лицемірно і неправильно. Тому не всі мої концерти ідеальні, але цей мені дуже сподобався, тому що "магія" була", - зізналася Соловій.

Також Христина розповіла про новий хіт "До краю". За слова дівчини, ця пісня була написана дуже давно, але не увійшла в альбом "Любий друг", тому що їй чогось не вистачало. "Я зустріла Пашу Литвиненка, який додав цих інгредієнтів, яких мені не вистачало. І ми зняли кліп у Херсоні на суднобудівному заводі, де стоять кораблі без вітрил", - поділилася співачка.

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