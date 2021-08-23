Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук після відходу з політики збирається випустити два альбоми

Відзначимо, що відомий музикант був головою партії «Голос», але в березні минулого року перестав її очолювати.

А вже через кілька місяців 11 червня 2020 року оголосив про складання мандата депутата Верховної Ради України.

Тепер лідер групи "Океан Ельзи" вирішив присвятити себе повністю творчій діяльності і зосередитися на музиці. Про плани на найближчий час він поділився виданню «Факти».

За словами Вакарчука, в найближчі три роки у нього в планах випуск двох альбомів.

"Новий альбом "Океану Ельзи" вийде навесні, а ще плануємо випустити платівку-сюрприз восени", – повідомив музикант.



Також він розповів, що група планує гастрольний тур по Україні та за кордоном.

"Це у нас займе, як завжди, два роки. Ну, а далі ми так чи інакше вже будемо думати, як відсвяткувати 30-річчя групи "Океан Ельзи". Якщо для нації це звучить гордо, то для групи це звучить страшно – що нам так багато років", – зізнався Святослав Вакарчук.

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