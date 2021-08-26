Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про сумну звістку

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є лідером популярного колективу"Океан Ельзи". Соліст активно веде Instagram, де вирішив поділиться з фанатами цікавим.

Цього разу Вакарчук вирішив розповісти про смерть барабанщика Чарлі Уотс з групи The Rolling Stones.

"The Rolling Stones завжди були для мене ... прикладом справжньої "музичної дружби«, або, краще сказати,»музичного братства". Проіснувавши майже 60 !!! років, вчора вони осиротіли. Чарлі Уотс, незмінний барабанщик групи, помер. Всі колись відходять, але в цю новину чомусь не хочеться вірити взагалі.

У 2012 році на О2 арені в Лондоні на 50-Річчі групи він грав чудово. Можливо, найкраще з усіх. Я це чув. Я це пам'ятаю.

Тепер він ТАМ. Грати з кращими", - написав Святослав.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Хтось в небо летить", "це велика втрата", "йдуть легенди", "вічна пам'ять", "дуже шкода", " додалася ще одна в Зірка на небо. R.I.P".

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