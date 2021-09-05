Відомий музикант Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" здивував новим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і музикант, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним кадром у його улюбленому місті Львові, а також розповів про свої спогади та улюблений напій – каву.

На фотографії Святослав зображений на балкончику, мабуть, десь у центрі Львова. Перед камерою він з'явився в темних джинсах і білій сорочці, в руці тримає чашку кави і уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Вакарчук розповів про свою любов до кави та Львова. За словами артиста, до того, як він став студентом, кави в його будинку ніхто не пив, а полюбив він цей ароматний напій у затишній кав'ярні Львова.

"Львів, як відомо, місто кави. І з самого дитинства у мене було відчуття, що її аромат - це і є повітря Львова. Кава, яку робили в джезві на піску, практично у будь-якому кафе, була звичайною, буденною справою. Але, як не дивно, живучі в «кавовому» місті, у нас вдома кави не було: мама зрідка її пила, і то переважно в гостях, тато взагалі не пив кави. Тож років до 18 я був абсолютно байдужим до неї, живучі у Львові", - поділився спогадами музикант.

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