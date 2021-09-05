Известный музыкант Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" удивил новым фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным кадром в его любимом городе Львове, а также рассказал о свих воспоминаниях и любимом напитке – кофе.

На фотографии Святослав запечатлен на балкончике, видимо, где-то в центре Львова. Перед камерой он появился в темных джинсах и белой рубашке, в руке держит чашку кофе и внимательно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Вакарчук рассказал о своей любви к кофе и Львову. По словам артиста, до того, как он стал студентом, кофе в его доме никто не пил, а полюбил он этот ароматный напиток в уютной кофейне Львова.

"Львов, как известно, город кофе. И с самого детства у меня было ощущение, что ее аромат - это и есть воздух Львова. Кофе, который делали в турке на песке, практически в любом кафе, была обычной, обычным делом. Но, как ни странно, живущие в «кофейном» городе, у нас дома кофе не было: мама изредка ее пила, и то преимущественно в гостях, папа вообще не пил кофе. Поэтому лет до 18 я был совершенно равнодушен к ней, живущие во Львове", - поделился воспоминаниями музыкант.

Напомним, Вакарчук после рождения сына собрал всю группу "Океан Эльзы" вместе, повод важный: "Снова…".

Как сообщала Politeka, Вакарчук показал неожиданное фото со встречи выпускников: "Было очень круто".

Также Politeka писала, что Вакарчук довел до мурашек новым обращением и кадрами: "Не скоро мы услышим их...".