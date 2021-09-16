Известный музыкант Святослав Вакарчук уготовил фанатам необычную премьеру

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно развелся з женой, в своем микроблоге в Instagram анонсировал яркую премьеру во Львове. Артист опубликовал видео из студии звукозаписи, на котором появился с молодой певицей, а в подписи к публикации рассказал о концерте с этой девушкой.

Ранее Святослав рассказал в сети, что готовит премьеру новой песни, которую он исполнил в дуэте с солисткой группы "Один в каноэ" Ириной Швайдак. Теперь он сообщил фанатам, что вместе с певицей выступит во Львове, где впервые вживую исполнит новый хит "Місто весни".

В ролике, который теперь показал Вакарчук, они с Ириной в студии записи поют эту чувственную песню.

"Это просто невозможно пропустить. 18 сентября во Львове (а где еще?) Во время выступления ОЭ на сцене возле Львовского университета впервые состоится концертное исполнение вашей любимой песни #МістоВесни", - рассказал музыкант о грядущей премьере.

Напомним, Вакарчук впечатлил рельефным прессом во время медитации: "Обалдеть, какие кубики".

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