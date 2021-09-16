Известный музыкант Святослав Вакарчук уготовил фанатам необычную премьеру
Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно развелся з женой, в своем микроблоге в Instagram анонсировал яркую премьеру во Львове. Артист опубликовал видео из студии звукозаписи, на котором появился с молодой певицей, а в подписи к публикации рассказал о концерте с этой девушкой.
Ранее Святослав рассказал в сети, что готовит премьеру новой песни, которую он исполнил в дуэте с солисткой группы "Один в каноэ" Ириной Швайдак. Теперь он сообщил фанатам, что вместе с певицей выступит во Львове, где впервые вживую исполнит новый хит "Місто весни".
В ролике, который теперь показал Вакарчук, они с Ириной в студии записи поют эту чувственную песню.
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"Это просто невозможно пропустить. 18 сентября во Львове (а где еще?) Во время выступления ОЭ на сцене возле Львовского университета впервые состоится концертное исполнение вашей любимой песни #МістоВесни", - рассказал музыкант о грядущей премьере.
Напомним, Вакарчук впечатлил рельефным прессом во время медитации: "Обалдеть, какие кубики".
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