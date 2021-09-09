Украинская певица Христина Соловий показала эффектный образ для мужского журнала
Как пишет Politeka.net, красотка участвовала в шоу "Голос країни" в 2013 году. Тогда Соловий попала в команду Святослава Вакарчука. Христина добралась до полуфинала проекта, а после шоу продолжила работать с Вакарчуком. Девушка продолжает свой творческий путь и сейчас, активно занимаясь блогом в Инстаграм, где делится с фанатами всем интереснім.
В новой публикации девушка призналась, что решила сняться для мужского журнала Playboy. Девушка надела белоснежное мини-белье, которое идеально подчеркнуло формы девушки.
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"Мне 28 и я чувствую достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия. Когда я, 22-летняя «цветочек» украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?", - написала Христина.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Купила за час до того, как вышел пост", "Такие красивые и меткие слова", "Богиня ты, вот и все", "Я аж захотела Плейбой купить", "Очень красиво и очень не вульгарно", "Все прекрасно, ничего откровенного".
Напомним, звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука выдала новый хит и поразила откровением
Также Politeka сообщала, что Вакарчук на фоне слухов о романе с участницей "Голосу країни" уехал из Киева
А еще Politeka писала, что финалистка "Голосу країни" Соловий рассказала, кто ее родители и о сотрудничестве с Вакарчуком