Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал, как расслабляется

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным певцом из Мукачево, который прославился вместе с группой "Океан Эльзы", которая существует с 1994 года. По сей день певец продолжает заниматься творчеством, также ведя страничку в Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

На новом фото Святослав был без футболки, надев только штаны. Вакарчук сидел на траве босиком, устроив сеанс медитации и йоги. Но привлекает внимание не занятие музыканта, а идеальный пресс.

"Йога никогда не дается легко, но всегда награждает", - написал певец.

Фанаты сразу начали писать комментарии:

"Это точно йога?", "Обалдеть, какие кубики на прессе", "Классно, когда мужчины тоже занимаются йогой", "Боже, какой идеал. Гармония души, тела и ума". "Не зря я захожу в Инстаграм, ох не зря".

Напомним, звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука превратилась в "плохую" девочку

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