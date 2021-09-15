Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал, как расслабляется
Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным певцом из Мукачево, который прославился вместе с группой "Океан Эльзы", которая существует с 1994 года. По сей день певец продолжает заниматься творчеством, также ведя страничку в Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
На новом фото Святослав был без футболки, надев только штаны. Вакарчук сидел на траве босиком, устроив сеанс медитации и йоги. Но привлекает внимание не занятие музыканта, а идеальный пресс.
"Йога никогда не дается легко, но всегда награждает", - написал певец.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть первые данные о погибших и кадры ЧП
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."
"Холостяк" Заливако попал под гнев украинцев из-за нового фото с Богдан: "Почему ваша Аня постоянно..."
Фанаты сразу начали писать комментарии:
"Это точно йога?", "Обалдеть, какие кубики на прессе", "Классно, когда мужчины тоже занимаются йогой", "Боже, какой идеал. Гармония души, тела и ума". "Не зря я захожу в Инстаграм, ох не зря".
Напомним, звезда "Голосу країни" и любимица Вакарчука превратилась в "плохую" девочку
Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" приготовил украинцам невероятный сюрприз, вызвав восторг
А еще Politeka писала, что ставший отцом в 46 лет Вакарчук обратился к украинцам и удивил внешностью