Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал себя, удивив внешностью

Как пишет Politeka.net, Вакарчук недавно стал отцом, о чем стало известно 25 августа. 46-летний рок-музыкант активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое Святослав опубликовал в блоге, музыкант обратился к украинцам. Он пригласил к себе на концерт, который пройдет в рамках "Західфест".

На втором фото Святослав показал "Океан Эльзы 2004", где стоял рядом с другими музыкантами.

Фанаты активно начали лайкать и комментировать публикации, заметив, что Святослав помолодел на кадрах:

"Ничего себе", "Браво", "Приятно было лично с вами общаться, вы крутые!!", "Мечты таки сбываются", "Сейчас вы стали похожи на своего отца", "Куда седину дели?", "Люблю тебя, мой дорогой Славик, всем сердцем люблю".

Напомним, Вакарчук после рождения сына собрал всю группу "Океан Эльзы" вместе, повод важный

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