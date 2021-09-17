Третий сезон проекта о любви и ненависти "Эксы" на Новом канале стартовал со скандала

Так, герои нового сезона реалити "Эксы" по задумке создателей впервые встретились в колонии. А для того, чтобы снять стресс после заданий, парам устроили вечеринку, но что-то пошло не по плану. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.

В разгар мероприятия к одному из участников Игорю Чернобаю, который пришел сюда налаживать отношения со своей бывшей Элис, пришла еще одна экс-возлюбленная Анжелика. "Тройничок" вывел из себя других участников.

Пока Игорь разбирался со своими дамами, произошла потасовка между Егором и Антоном.

Антон заявил, используя нецензурную лексику: "Это как? Никогда не может быть третий! Не хочу даже наблюдать за таким...". Другим вмешательство Антона показалась неуместной. Слово за слово и вот уже двое парней наносят тумаки друг другу, рухнув на землю.

Разнимать "бойцов" с криками "стоп, пацаны, успокоились!" кинулся ведущий шоу Александр Педан. Ему, не без помощи других участников, удалось в итоге развести драчунов по разные стороны.

Педан подытожил, что "первый выпуск прошел в лучших традициях" реалити, мол, все сразу начали проявлять свой характер. По его словам, Антону и Егору удалось в конце концов помириться, но надолго ли?

Напомним, раскрыты дата и время премьеры нового сезона "Эксов" с Педаном и Ежовой: "Дождались"

Как сообщала Politeka, Педан залюбовался звездой "Х-фактора" Трегубовой в кружевах

Также Politeka писала, что Педан резко приструнил обнаглевшего Потапа после скандального заявления: "Лучше бы тогда шел на..."