Бывшая "Холостячка", судья "Україна має талант" и актриса Ксения Мишина "забраковала" свой новый образ
32-летняя звезда показала подготовку к очередной фотосессии, ради которой ей пришлось немного изменить внешность, передает Politeka.net. Соответствующие кадры Мишина опубликовала в "сториз" в Инстаграм.
Так, Ксения позировала в гримерке напротив большого зеркала, пока над ее внешним видом колдовала стилист. Актриса перекинулась с мастером любезностями и рассказала, что вообще происходит.
"Доброе утро, друзья! Моя любимая принцесска делает и меня принцесской. Сегодня снимаем постер на фильм "Соседка", - сообщила Мишина.
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По окончанию метаморфоз экс-"Холостячка" показала результат. Ксении сделали непривычную для нее прическу - вьющиеся локоны с густой челкой. Оказывается, Мишина не любит челки, но ради съемок согласна потерпеть. Свой новый образ знаменитость назвала интересным.
"Ну что, я готова. Опять с челочкой. Мой образ такой интересный... Но в жизни никогда не буду делать челку. Never!", - заявила Ксения.
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