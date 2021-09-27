Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников своим новым увлечением

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Кароль активно взялась за спорт. У себя в социальных сетях она показывает свои тренировки и необычные увлечения. В этот раз певица показала, как стоит на гвоздях. Видео она опубликовала в Тик Токе.

«Привет. Это моя трансформация в спорте. Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно. Но это больше о принятии боли и насколько она страшна. Возможно, наш мозг рисует ее такой невообразимо болящей. Я пока еще только начинаю», - подписала видео звезда.

Стоит отметить, что данное упражнение очень популярно среди звезд. Например, «Холостячка» Ксения Мишина давно практикует это занятие. На отдыхе со своим бывшим возлюбленным Александром Эллертом Ксения показывала, через какие испытания ей приходится проходить, чтобы выстоять на гвоздях.

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