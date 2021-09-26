"Для кого ж всі ці концерти?"

Співачка Тіна Кароль розбурхала фанатів, показавши новий образ і заговоривши про інтригу та кохання

36-річна артистка опублікувала серію свіжих кадрів у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в рожевій обтягуючій сукні, родзинкою якої стали, безумовно вирізи на її грудях і животі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Інтриги і любов замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - загадково підписала кадри Кароль.

На знімках Тіна звивається на підлозі в різноманітних позах, одна гаряче іншої. При цьому можна добре розгледіти її наряд.

Багато хто припустив, що ця фотосесія пов'язана з виходом її нової пісні, а в підписі, власне, - рядок з неї. Не обійшлося в коментарях без згадки колишнього колеги Кароль по "Голосу країни" - молдавського співака Дана Балана, з яким їй приписували роман.

"які рядки😍 яка Тіна😍"; "Нова пісня? Нова загадка?"; "ох нічого собі😳 😳 💔 💔"; "Окей Гугл, як заснути після побаченого? 🤤"; "Тінааа, що ти робиш😭я втомилася падати від твоєї краси 💔"; "для кого ж всі ці концерти?😏"; "тим часом балан: я виграв це життя, курки😈 ✊ - і смішно і плакати від заздрості хочеться🤧 🤣".

Нагадаємо, Кароль переборщила з епатажем, влаштувавши шоу з бананом: "Тіна, якщо вас змушують, моргніть два рази"

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль ефектно розодяглася перед молоденькими танцюристами, здивувавши рухами: кадри

Також Politeka писала, що Кароль показала "справжнє обличчя" на концерті, співачку складно впізнати: несподівані кадри