"Что можешь звонить мне кто сказал?"

Популярная украинская певица Тина Кароль удивила странным исполнением собственной песни с бананом

Артистка не отстает от модных трендов, и время от времени радует поклонников забавными видео в своем ТикТоке. Как пишет Politeka.net, на этот раз звезда записала ролик под собственную песню.

Так, на кадрах Кароль появляется на фоне белой стены. Наряд певицы тут же привлекает к себе внимание своей оригинальностью. Так, звезда красуется в строгих черных брюках, майке и нагруднике со стальным отливом. Завершают ее образ высокие лакированные перчатки и очки.

Кароль делает вид, что «исполняет» под фонограмму собственную песню «Скандал». Однако, вместо микрофона певица использует банан, который заботливая рука протягивает ей откуда-то со стороны.

«Что можешь звонить мне кто сказал?», - подписала певица кадры цитатой из песни.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Настоящая BOSS. лучшая!», «Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной банан, это очередной банан!», «Почему в виде трубки именно банан?», «Тина, если вас заставляют снимать тик токи моргните 2 раза», «Тина на чиле», «невероятная», - пишут люди.

Напомним, Кароль показала "истинное лицо" на концерте, певицу сложно узнать.

Как сообщала Politeka, Кароль прильнула к знаменитому молодому певцу, не сдержав эмоций.

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала "высший пилотаж" на сцене, в Сети не удержались от комплиментов.