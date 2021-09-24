Украинская певица Тина Кароль впечатлила своим талантом зрителей
Тина Кароль завоевала огромную любовь украинцев, и каждое ее выступление производит фурор, пишет Politeka.net.
Поклонники следят за каждым выступлением артистки и публикуют видео в Сети.
На новых кадрах Кароль "зажгла" на сцене в темном костюме, верх которого впечатлял вырезом.
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Звезда исполнила песню, а после этого взяла стойку для микрофона и потянула ее за собой.
Примечательно, что позади артистки был большой экран, на котором она отображалась, а рядом выступала подтанцовка.
Кадры были сняты во время выступления артистки в "Gastroli Hall на FESTrepublic" во Львове 23 сентября.
Также в Сети другие пользователи опубликовали видео, где Тина Кароль блистает в разных нарядах.
Пользователи сети пришли в восторг от кадров.
"Лучшая ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "Какая она классная 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Браво ТИНЕ и всей ее команде😍👏🔥🙌❤️", "Безупречно спела мою любимую песню !Тиночка высший пилотаж!!!! ФУРОРИЩЕ!!!!", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, Тина Кароль в этом году поменяла имидж, ее наряды стали более "дерзкими", а песни зажигательнее. По словам звезды, она представила себя совершенно "новой".
Напомним, Тина Кароль в полупрозрачном боди заинтриговала чувственным посланием
Как сообщала Politeka, Кароль показала свою «светлую» и «темную» стороны, кадры перевоплощения
Также Politeka писала, что Тина Кароль показала себя в обычной жизни, и обратилась к украинцам