Популярная украинская певица Тина Кароль устроила смелую фотосессию в полупрозрачном боди
Известная певица может похвастаться идеальной фигурой в любом наряде, пишет Politeka.net. От природы красотка склонна к быстрому набору веса, поэтому ей приходится прикладывать усилия, чтобы поддерживать себя в форме.
Звезда питается по рекомендациям диетолога, который составил ей подходящий рацион. В частности, звезда отдает предпочтение салатам, кашам, овощам, фруктам. Также звезда ест постное мясо или рыбу. А сладкое, мучное, копчености, жареное - Тина почти полностью исключила из рациона.
Также звезда занимается спортом.
Результаты такой работы над собой видны в новой фотосессии. Певица позировала в полупрозрачном боди, выставив напоказ черное белье.
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"Плевать, что унесло, главное - в унисон.
прижимай меня еще сильнее к себе ", - заинтриговала чувственным посланием певица.
За полчаса публикация собрала более 16 тысяч лайков.
"Нас ждет новая песня? 😍", "черт!!!!! я влюбилась!", "Тина, ты такая сильно красивая🤤❤️", "Воу,воу,полегче❤️🔥❤️🔥❤️🔥🔞🔞🔞", "Игра: собери текст песни, как пазл из постов. Объявляется открытой😂❤️", "Аааааа шикарная 😍🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
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