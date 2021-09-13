Популярная украинская певица Тина Кароль устроила для фанатов новый челлендж

В последнее время Тина стала больше общаться с фанатами, рассказывать о своих планах для будущих композиций и показывать личные видео, отснятые дома. При этом артистка также начала записывать забавные «Тик-Токи», чтобы привлечь внимание.

В этот раз Кароль насмешила неловким видео, где шуточно ударилась лицом о дверь, а потом неловко отступила, отводя лицо. Таким образом певица хотела дать начало своему флешмобу:

«Тина запустила новый флешмоб в TikTok #ДевочкаВДверь 🚪 снимайте свои ролики под этот звук и делитесь ими в TikTok или Instagram, отмечайте нас и Тину! Посмотрим у кого круче фантазия 🤩» - пишут поклонники.

Другие же удивились: «Мне ещё никто не предлагал добровольно не вписаться в дверь».

Ранее Кароль продемонстрировала свой новый эффектный образ с необычным дизайнерским платьем. Черный наряд с полупрозрачными вставками на юбке, разрезом до самого бедра и глубоким вырезом декольте идеально подчеркнул естественную красоту певицы.

Однако, главной изюминкой образа стала эффектная металлическая накидка на груди певицы, напоминающая кольчугу своими переплетениями.

Напомним, что Тина Кароль опозорилась на свадьбе, что произошло: "Когда три месяца...".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль показала, чем занимается после ухода из «Танцев со звездами».

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала, как выглядеть эффектно в любом наряде.