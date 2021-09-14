Певица Тина Кароль зацепила за живое публику, показав неподдельные эмоции

36-летняя артистка сейчас гастролирует по Украине. На днях Кароль выступила с концертом в Чернигове, напомнив поклонникам, почему они ее так любят. Соответствующие кадры появились на ее фан-страничках в Инстаграм, некоторыми певица поделилась у себя в "сториз", передает Politeka.net.

Так, Кароль появилась на сцене в лучах софитов в полупрозрачном мерцающем платье, которое выгодно подчеркнало все достоинства ее женственной фигуры. Тина репостнула фрагмент выступления, когда пела "Найти своих". Через слова в этой песне артистка, по мнению зрителей, будто излила свою душу.

"Чернигов, благодарю за нас. Разрыв всего💔 Наша. Своя. Вся суть в песнях артиста, именно в них он изливает свою душу💔", - говорится в подписи.

"Но в этом море счастье зыбко

И я молчу, чтобы не спугнуть

Пускай другим важна картинка

А нам с тобой важна лишь суть", - пела на сцене Кароль.

Отметим, черниговчане тепло приняли Тину, устроив незабываемый флешмоб. Во время исполнения песни "Полюс притяжения", толпа подняла вверх вырезанные из белой бумаги звездочки, которыми начала качать в такт.

"Это космос!!! 💜😍"; "Лучшая❤️❤️❤️"; "Как красиво 🙌🏻💘✨", - писали в комментариях.

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