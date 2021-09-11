Популярная украинская певица Тина Кароль показала себя в домашнем виде перед подготовкой к концерту
Популярная исполнительница много раз выкладывала у себя в профиле кадры, на которых появлялась без макияжа. Поскольку знаменитость не стесняется того, как выглядит в жизни, она недавно записала новое обращение к поклонникам.
Перед подготовкой к важному выступлению Тина решила показать себя в простом виде и без косметики с фильтрами. Поскольку вне сцены звезда старается беречь себя и кожу, она фактически всегда без макияжа.
«Сегодня встречаемся в Киеве! Приходите, будет программа большая очень, интересно. Будет альбом «Красиво», хиты с этого альбома. Будут и песни, которых вы так ждали. Но, сегодня я еще удостоена возможности и чести поздравить и спеть для олимпийцев, которые представили нашу страну в сборной. И сегодня я пою для них!» - рассказала Тина в своих видео.
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Ранее звезда выступила на приватном торжестве. Об этом сообщила организатор свадьбы Кристина Кривцова. При этом она отметила, что Тина Кароль решила проигнорировать их договоренности.
"Когда три месяца брифуешь артиста высылая #COLORMOOD и концепты, по-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите-распишитесь", - написала организатор событий.
Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки
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