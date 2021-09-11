Популярная украинская певица Тина Кароль показала себя в домашнем виде перед подготовкой к концерту

Популярная исполнительница много раз выкладывала у себя в профиле кадры, на которых появлялась без макияжа. Поскольку знаменитость не стесняется того, как выглядит в жизни, она недавно записала новое обращение к поклонникам.

Перед подготовкой к важному выступлению Тина решила показать себя в простом виде и без косметики с фильтрами. Поскольку вне сцены звезда старается беречь себя и кожу, она фактически всегда без макияжа.

«Сегодня встречаемся в Киеве! Приходите, будет программа большая очень, интересно. Будет альбом «Красиво», хиты с этого альбома. Будут и песни, которых вы так ждали. Но, сегодня я еще удостоена возможности и чести поздравить и спеть для олимпийцев, которые представили нашу страну в сборной. И сегодня я пою для них!» - рассказала Тина в своих видео.

Ранее звезда выступила на приватном торжестве. Об этом сообщила организатор свадьбы Кристина Кривцова. При этом она отметила, что Тина Кароль решила проигнорировать их договоренности.

"Когда три месяца брифуешь артиста высылая #COLORMOOD и концепты, по-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите-распишитесь", - написала организатор событий.

Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки

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